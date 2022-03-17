Депутат Нилов поддержал идею освобождения россиян от пеней за просрочки по кредитам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутат Василий Власов предложил освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам за последние недели.

В своём обращении законодатель отметил, что в связи с многочисленными сообщениями о сбоях в работе мобильных приложений банков большое количество заёмщиков не имели возможности внести платежи по кредитам.

«Сегодня меры поддержки могут быть разноплановыми. Одно дело, расширять социальные группы получателей дополнительных пособий, индексировать пенсии и увеличивать МРОТ. А другое дело – избавить от ненужных трат, платежей и взимания штрафов…Поэтому я, как председатель социального комитета, поддержу любые меры поддержки наших граждан. Тем более, если они стали жертвами обстоятельств», — сказал Нилов.

Он отметил, что данный вопрос «находится в компетенции регулятора».

«Я полагаю, что Центральный банк, как регулятор, в состоянии урегулировать данный вопрос. Тем более, что ситуация непростая», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта.

Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.