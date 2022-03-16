Названо среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика

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Анастасия Румянцева
Среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в феврале текущего года составило 2,2. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Названо среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Отмечается, что этот показатель вырос на 0,1 единицы по сравнению с февралём 2021 года.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов больше всего выросло в возрастных диапазонах до 30 лет — на 0,2 единицы.

«В свою очередь, у заёмщиков в возрастных группах от 30 до 60 лет среднее количество кредитов выросло менее значительно — на 0,1 единицы. В возрастных группах старше 60 лет данный показатель остался без изменений», — добавил специалист.

При этом, по его словам, наибольшее количество кредитов (но не наибольшая закредитованность) приходится на возрастной диапазон заёмщиков от 25 до 30 лет (2,4 кредита) и от 30 до 40 лет (2,3).

«В свою очередь, наименьшее количество кредитов на заёмщика отмечено у граждан старше 65 лет (1,8) и от 60 до 65 лет (1,9)», — рассказал он.

Что касается закредитованности, то она измеряется с помощью такого инструмента, как показатель долговой нагрузки (ПДН), добавил Волков.

«Это отношение платежей клиента по всем действующим обязательствам (не только ипотечным) к его среднемесячному доходу. Иными словами, кредиторов интересует вся долговая нагрузка заёмщика, а не только её ипотечная составляющая. И по состоянию на октябрь 2021 года среднее значение ПДН российских заёмщиков составило 26,49%, немного увеличившись по сравнению с предыдущей датой», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-службе НБКИ рассказали RT о влиянии праздников в феврале и марте на кредитную активность россиян.

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