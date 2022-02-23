В НБКИ объяснили, как 23 Февраля и 8 Марта влияют на кредитную активность россиян

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали RT о влиянии праздников в феврале и в марте на кредитную активность россиян.
В НБКИ объяснили, как 23 Февраля и 8 Марта влияют на кредитную активность россиян
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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что выдача любых розничных кредитов (включая и потребительские) «сопряжена с сезонностью».

«Например, в декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем около 10% от общих выдач в течение года. Это связано с сезонностью спроса на потребкредиты из-за близости новогодних праздников. Что касается февраля, прежде всего важно понимать, что это только второй месяц года, да ещё и короткий к тому же. Первый месяц — январь, как правило, является самым «низким» сезоном, то есть наименее активным со стороны заёмщиков», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в феврале люди постепенно «просыпаются», их активность потихоньку начинает возрастать.

«В том числе и благодаря такому празднику, как 23 Февраля. При этом последние два года доля февраля в структуре выданных потребкредитов растёт достаточно динамично», — подчеркнул Волков.

Как объяснил специалист, если говорить о марте, то это, как правило, пик активности заёмщиков в первом квартале года.

«В этот период количество выданных потребкредитов находится на достаточно высоком уровне. А март 2020 года и вовсе оказался вторым после декабря по количеству выданных потребкредитов. Правда, это всё же было скорее исключением из правила, так как тот месяц оказался «предкарантинным», — пояснил он.

При этом стоит отметить, что существенный вклад в «кредитный результат» марта любого года вносит празднование 8 Марта, отметил Волков.

«Это один из наиболее любимых и наиболее капиталоёмких праздников с точки зрения приобретения подарков... В этот период всегда много распродаж, подарков — соответственно, спрос на кредиты растёт достаточно серьёзно», — заключил собеседник RT.

Ранее в НБКИ рассказали о том, что средний размер автокредита в стране достиг рекордных значений.

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