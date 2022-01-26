НБКИ: средний размер автокредита в стране достиг рекордных значений

В декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд и достиг 1,28 млн рублей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что зафиксированное в декабре значение на 4% больше, чем в предыдущем месяце.

Если сравнивать показатель конца 2021 года с аналогичным периодом прошлого года, то он вырос на 28%, добавили в пресс-службе.

Кроме того, в НБКИ пояснили, что в декабре 2021 года самый большой (и рекордный) средний размер выданных автокредитов среди 30 регионов–лидеров по объёмам автокредитования был отмечен в Москве и составил 1,9 млн рублей.

Как заявили в бюро, среди других регионов с наибольшим средним чеком автокредитов — Московская область (1,55 млн рублей), Санкт-Петербург (1,47 млн рублей), Краснодарский край (1,39 млн рублей), а также Ленинградская область (1,34 млн рублей).

Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный рост данного показателя в декабре 2021 года продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), а также Саратовская (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%) области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне.

«При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием ещё в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также всё более консервативной кредитной политикой банков», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что при этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) всё большую роль играет персональный кредитный рейтинг, от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия.

Ранее в НБКИ рассказали о наибольшем значении среднего размера потребкредита в 2021 году.