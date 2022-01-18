В НБКИ рассказали о наибольшем значении среднего размера потребкредита в 2021 году

В 2021 году наибольшего значения средний размер потребительского кредита в стране достигал в апреле — 304,5 тыс. рублей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме того, самый маленький средний чек потребкредита в прошлом году был отмечен в декабре — 218,9 тыс. рублей.

В бюро рассказали RT, что в 2020 году наибольший средний размер потребкредита был зафиксирован в октябре и составил 233,9 тыс. рублей, а наименьший — в январе (173,1 тыс. рублей).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что первые месяцы 2021 года данный показатель рос довольно активными темпами, а пик пришёлся на апрель.

«Однако уже в мае он резко снизился, и следующие месяцы держался на уровне 260—280 тыс. рублей. В последние два месяца 2021-го он существенно снизился, достигнув наименьшего значения в минувшем году», — добавил он.

Также специалист пояснил, что в декабре 2021 года средний чек сократился на 8,9% по сравнению с ноябрём и на 19% — по сравнению с октябрём.

Волков заявил, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга заёмщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей.

Ранее в НБКИ заявили о высоком спросе на потребительские кредиты в декабре.