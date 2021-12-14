В НБКИ заявили о высоком спросе на потребительские кредиты в декабре

В декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общих выдач в течение года. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, это связано с сезонностью спроса на потребкредиты из-за близости новогодних праздников.

«Иными словами, декабрь — это высокий сезон. В этом месяце всегда много распродаж, подарков, и, соответственно, спрос на кредиты растёт», — рассказал собеседник RT.

При этом, добавил специалист, в декабре 2020 года доля выданных потребкредитов составила 10,6% от общегодовой выдачи.

Отмечается, что этот показатель больше на 0,6 процентного пункта (п.п.) и на 0,7 п.п., чем в декабре 2019 и 2018 годов соответственно.

По его словам, такое высокое значение во многом объясняется отложенным спросом из-за «карантинных» мероприятий апреля — июня 2020 года.

«При этом из-за повышенной потребительской активности в предновогодний период гражданам, чтобы в это время сделать выгодную покупку в кредит или приобрести подарок, стоит заранее проверить свой персональный кредитный рейтинг, среднее значение которого в ноябре 2021 года составило 627 баллов», — добавил он.

Как заявил Волков, в ноябре, как правило, фиксируются обычные среднемесячные значения.

По его словам, доля выданных потребкредитов в этот период составляет около 8—9% от годовых показателей.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года средний размер выданного потребительского кредита составил 270,6 тыс. рублей.