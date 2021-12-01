Назван средний размер потребительского кредита в России

В октябре 2021 года средний размер выданного потребительского кредита составил 270,6 тыс. рублей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что он увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, как пояснили в НБКИ, в октябре 2020 года средний размер потребкредита составил 225,9 тыс. рублей.

В то же время, если сравнивать данные за октябрь текущего года с предыдущим месяцем, средний чек потребительского кредита, напротив, снизился на 0,4%, добавили в бюро.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, в первой половине 2021 года этот показатель был на высоком уровне, а пик роста пришёлся на апрель текущего года, когда он превысил 300 тыс. рублей.

«Однако затем данный показатель впервые за год снизился и последние пять-шесть месяцев находится на стабильном уровне — 260—270 тыс. рублей. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей», — заявил специалист.

Эксперт подчеркнул, что такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значения ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне — 660 баллов и более.

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