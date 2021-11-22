В НБКИ рассказали о профессиях россиян с самой высокой и низкой долговой нагрузкой

Выше всего долговая нагрузка у россиян, которые работают в службах охраны (37,6%), в сфере транспорта и логистики (31%), а также в отрасли образования (30,5%). Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также высокая долговая нагрузка наблюдается в таких отраслях, как юриспруденция (28,9%), общественное питание (28,8%), СМИ (28%), туризм и гостиничный бизнес (27,2%), автосервис (26,7%), фармацевтика и медицина (25,8%) и продажи (25,6%).

При этом, как объяснил RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, минимальная долговая нагрузка наблюдается у представителей IT-индустрии (14,4%), телекоммуникационной отрасли (16,8%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,7%).

«Очевидно, что это связано не столько с прямой потребностью в дополнительных деньгах, сколько с размером доходов: долговая нагрузка, как известно, рассчитывается как отношение ежемесячных выплат по обслуживанию всех долгов к ежемесячным доходам. Если доходы неравны, при одном и том же размере обязательств показатель долговой нагрузки (ПДН) окажется меньше у того, чья зарплата выше», — рассказал специалист.

Как добавил эксперт, даже у тех профессиональных групп граждан, чей показатель ПДН находится на максимальном уровне (представители служб охраны и логистических компаний), размер закредитованности находится ниже того уровня, который вызывает беспокойство у Банка России.

По его словам, обычно регулятор рекомендует банкам считать риски заёмщика повышенными, если его закредитованность более 50%.

Ранее сообщалось, что среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в августе 2021 года составило 2,1.