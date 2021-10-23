В НБКИ рассказали о росте количества выданных новых кредитных карт

Количество выданных новых кредитных карт в сентябре 2021 года составило 1,11 млн единиц, что на 24,9% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, существенная динамика роста выдачи новых кредитных карт в сентябре по сравнению с аналогичным показателем 2020 года во многом объясняется ситуацией, сложившейся год назад на рынке розничного кредитования.

Тогда, по его словам, и банки, и заёмщики «ещё только приходили в себя» после карантинных мероприятий весны — начала лета 2020 года, когда выдача кредиток сократилась радикально.

«В целом в 2021 году доля утилизации кредитных карт (или доля использованных лимитов по действующим кредиткам) находится на уровне «кризисного» I квартала 2015 года (47—48%). Иными словами, на самом низком уровне за последние шесть лет. Так, в сентябре 2021 года доля утилизации кредитных карт составила 47,1%. До пандемии доля утилизации была на уровне выше 50%», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что во многом снижение доли утилизации кредитных карт обусловлено тем, что в условиях пандемии банки «придерживаются достаточно консервативной кредитной политики».

«Кредитные карты, в основном, выдаются заёмщикам с высокими значениями персонального кредитного рейтинга, то есть с высоким уровнем платёжной ответственности», — пояснил специалист.

Волков рассказал, что эти граждане, как правило, держат кредитные карты скорее «про запас», и в условиях экономической неопределённости «не спешат наращивать свои долговые обязательства».

«Иными словами, доля утилизации снижается в связи с более экономным характером расходов граждан в условиях пандемии», — подытожил эксперт.

Вместе с тем, как объяснил собеседник RT, сегмент кредитных карт продолжает развиваться достаточно динамично, что связано с технологичностью и удобством данного вида кредита.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил оформить кредит, составил 28 тыс. рублей.