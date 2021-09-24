НБКИ: средний размер потребкредита в России вырос на 23,7% в августе

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Средний размер выданных российскими банками потребкредитов в августе 2021 года составил 268,5 тыс. рублей, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
НБКИ: средний размер потребкредита в России вырос на 23,7% в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С начала года средний чек потребительской ссуды увеличился на 19,1%.

В августе по сравнению с июлем средний размер такого вида займов снизился на 1,1%.

Также выяснилось, что в августе наибольший средний размер выданных потребкредитов зафиксирован в Москве (552,3 тыс. рублей), Московской области (408,8 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (400,4 тыс. рублей).

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с кредитами в России.

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