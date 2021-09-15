Названо среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика

Среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в августе 2021 года составило 2,1. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за год этот показатель практически не изменился.

«Вместе с тем, если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет — на 0,1 ед., от 25 до 30 лет — на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет — на 0,1 ед.», — пояснил эксперт.

При этом в остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заёмщика остался без изменений.

«Наибольшее количество кредитов (но не наибольшая закредитованность) приходится на возрастной диапазон заёмщиков 25—30 лет (2,3) и 30—40 лет (2,2)», — рассказал специалист.

В свою очередь, наименьшее количество кредитов на заёмщика, добавил Волков, отмечено у граждан 60—65 лет и старше.

В августе 2021 года самая большая доля заёмщиков приходилась на граждан в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет (30,2%), сообщили в НБКИ. Это, по словам Волкова, наиболее типичный (или наиболее массовый) заёмщик.

Кроме того, в Бюро добавили, что наиболее закредитованными являются заёмщики с наименьшими доходами — их средний показатель долговой нагрузки (ПДН) приближается к 30%.

Отмечается, что закредитованность — это уровень долговой нагрузки гражданина, измеряемый с помощью такого инструмента, как показатель долговой нагрузки.

То есть это отношение платежей клиента по всем действующим обязательствам (не только ипотечным) к его среднемесячному доходу.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), за прошедшие восемь месяцев этого года было взято 562 тыс. автокредитов, то есть на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (419 тыс.).