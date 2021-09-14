Объём выданных в России автокредитов увеличился на 34% в 2021 году

Согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), за прошедшие восемь месяцев этого года было взято 562 тыс. автокредитов, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (419 тыс.).

Об этом в беседе с «Известиями» сообщил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«За год средний размер автокредита увеличился на 30%, но число заёмщиков от этого не уменьшилось, а находится на историческом максимуме», — рассказал он.

По его словам, в августе автокредитование в России росло на фоне снижения продаж новых автомобилей — примерно на 17% по сравнению с августом 2020 года.

Всего на покупку автомобилей россияне за восемь месяцев 2021 года оформили кредитов на 518 млрд рублей — это на 44% больше, чем за первое полугодие 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объём выдачи автокредитов вырос на 39%.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.