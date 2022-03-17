В ГД предложили освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам за последние недели

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в связи с многочисленными сообщениями о сбоях в работе мобильных приложений банков большое количество заёмщиков не имели возможности внесения платежей по кредитам.

Такие сбои происходили регулярно на протяжении последних двух недель в большинстве мобильных приложений банков, отметил парламентарий.

«В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пени за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в феврале текущего года составило 2,2.