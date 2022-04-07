Мишустин заявил о сохранении льготных условий по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам

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Российское правительство сохранит льготы для семейной, дальневосточной и сельской ипотек на прежних условиях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о сохранении льготных условий по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам
  • РИА Новости

«Мы продолжим предоставлять кредиты по семейной, дальневосточной и сельской ипотеке. На прежних для граждан условиях», — сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, льготные программы кредитования сделали доступным жильё для миллионов людей.

Он отметил, что президент России Владимир Путин поручил сохранить объёмы таких займов на уровне не ниже прошлого года.

Ранее Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заёмщиков, поступивших до 31 мая текущего года. 

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