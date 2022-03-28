ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

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Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заёмщиков, поступивших до 31 мая текущего года. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.
ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля
  • РИА Новости

«По заявлениям заёмщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, пересчёт обязательств не должен ухудшать кредитную историю заёмщика.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.

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