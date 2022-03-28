ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля
- РИА Новости
«По заявлениям заёмщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, пересчёт обязательств не должен ухудшать кредитную историю заёмщика.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.