ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заёмщиков, поступивших до 31 мая текущего года. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

«По заявлениям заёмщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, пересчёт обязательств не должен ухудшать кредитную историю заёмщика.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.