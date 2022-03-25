Правительство России продолжит поддерживать льготные ипотечные программы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.
Правительство России продолжит поддерживать льготные ипотечные программы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Совсем недавно президент поддержал наше предложение о сохранении всех этих (льготных. — RT) ипотечных программ. Поэтому мы такую работу продолжаем, сокращать не будем и будем рассматривать также возможность, в зависимости от ситуации (а ситуация не простая) для того, чтобы поддержать ипотеку», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет гражданам улучшить свои жилищные условия.

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