Правительство России продолжит поддерживать льготные ипотечные программы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.

«Совсем недавно президент поддержал наше предложение о сохранении всех этих (льготных. — RT) ипотечных программ. Поэтому мы такую работу продолжаем, сокращать не будем и будем рассматривать также возможность, в зависимости от ситуации (а ситуация не простая) для того, чтобы поддержать ипотеку», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет гражданам улучшить свои жилищные условия.