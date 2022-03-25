Бочкарёв: сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет гражданам улучшить свои жилищные условия.

«Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях — очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жильё, а самое главное — даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках», — отметил Бочкарёв.

По его словам, несмотря на рост процентной ставки, связанной с повышением ключевой ставки ЦБ, фактически программа даже расширяется.

«Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь на 5% — до 12%. При этом немаловажно, что все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить по прежней ставке», — пояснил Бочкарёв.

Он также подчеркнул, что лимиты программы по сумме кредита также будут увеличены для Москвы с 3 до 12 млн.

«Это существенно расширит объём рынка и возможности для покупки жилья в Москве, где цены на жильё традиционно выше, чем в других регионах страны», — сказал заместитель мэра.

Как напомнил Бочкарёв, программа льготной ипотеки доказала свою эффективность и существенно поддержала строительную отрасль и население в условиях пандемии и её экономических последствий.

«Благодаря программе десятки тысяч москвичей смогли улучшить свои жилищные условия, а девелоперы — продолжить реализацию своих проектов. В текущих условиях льготная ипотека также станет эффективной мерой экономический поддержки», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.