ЦБ России введёт дополнительные меры стимулирования кредитования

Банк России принял решение ввести дополнительные меры стимулирования кредитования в стране.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России реализует следующие дополнительные меры поддержки кредитных организаций, в том числе в целях стимулирования кредитования», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что, например, ЦБ увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектам малого и среднего бизнеса, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчётности и оценки финансового положения заёмщика. Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов.

Также регулятор отметил, что отложит ряд регуляторных новаций.

Ранее Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заёмщиков, поступивших до 31 мая текущего года.