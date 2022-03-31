ЦБ России введёт дополнительные меры стимулирования кредитования

Короткая ссылка
Банк России принял решение ввести дополнительные меры стимулирования кредитования в стране.
ЦБ России введёт дополнительные меры стимулирования кредитования
  • Legion-Media
  • © Aleksey Zotov

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России реализует следующие дополнительные меры поддержки кредитных организаций, в том числе в целях стимулирования кредитования», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что, например, ЦБ увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектам малого и среднего бизнеса, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчётности и оценки финансового положения заёмщика. Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов.

Также регулятор отметил, что отложит ряд регуляторных новаций.

Ранее Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заёмщиков, поступивших до 31 мая текущего года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить