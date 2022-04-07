Терапевт Сайног перечислила признаки гиповитаминоза

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Врач-терапевт Ирина Сайног рассказала, что симптомы гиповитаминоза (нехватки витаминов) появляются не сразу и зависят от дефицита конкретного вещества в организме.
Терапевт Сайног перечислила признаки гиповитаминоза
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В беседе с «Вечерней Москвой» она сообщила, что при недостатке витамина А у пациента может развиться конъюнктивит, сухость кожи и другие проблемы с эпидермисом.

При нехватке витамина В могут появиться трещины на губах, заеды в уголках рта, онемение в конечностях, мышечная слабость, головокружения, ломкость ногтей и волос, ощущение жжения на языке.

Недостаток витамина С, по словам специалиста, выражается в повышенной кровоточивости дёсен, ухудшении состояния кожи, появлении синяков и кровоподтёков.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.

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