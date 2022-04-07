Иммунолог Крючков назвал категории подверженных COVID-19 людей

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, какие категории граждан наиболее подвержены инфицированию коронавирусом.

Люди, которые не могут ограничить общение с другими, а также те, чей организм слабо отвечает действию вакцины против COVID-19, рискуют заболеть коронавирусом, сказал он в разговоре с URA.RU.

«Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины. Это где-то 10% людей», — уточнил Крючков.

При этом граждане, у которых слабый иммунитет, могут перенести коронавирус несколько раз, добавил специалист.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.