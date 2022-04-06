В Кемеровской области подтвердили 141 случай COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 141 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа выздоровели 499 жителей, всего — 151 460.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 735. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 5017 пациентов.

Также стало известно, что в Тюменской области на прошлой неделе отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 16,5% по сравнению с предыдущим периодом. Показатель на 25% ниже недельного эпидемиологического порога, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость среди детей снизилась на 18,8%.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».