Вирусолог Малинникова высказалась о вакцине «Спутник Лайт»
- РИА Новости
«Спутник Лайт» показал себя как универсальный бустер для других вакцин. Это значит, что эту вакцину можно использовать независимо от того, какие были до этого вакцины. И именно как бустер он оказался универсальным для любых вакцин», — заявила она в беседе с Nation News.
По словам Малинниковой, «Спутник Лайт» можно внедрять после любых вакцин.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.