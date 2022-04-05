Вирусолог Малинникова высказалась о вакцине «Спутник Лайт»

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» показал себя как универсальный бустер для других вакцин. Это значит, что эту вакцину можно использовать независимо от того, какие были до этого вакцины. И именно как бустер он оказался универсальным для любых вакцин», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Малинниковой, «Спутник Лайт» можно внедрять после любых вакцин.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.