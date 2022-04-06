Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности

В России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности.

Согласно постановлению, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) — очный (при личном присутствии) или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

При этом постановлением устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным.

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате — с помощью интернета.

Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно.

В этом случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со специалистами главного или федерального бюро медико-социальной экспертизы и прохождения повторной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам.

Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина.

По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе — справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым отправлением.

При этом, если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что пенсия по инвалидности в России будет назначаться автоматически.

В марте прошлого года он подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы также сообщили, что социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды являются одними из важнейших направлений работы.

Реализуются несколько новых проектов по поддержке людей с инвалидностью и особенностями здоровья. Один из них — сопровождаемое проживание и модернизация домов-интернатов для людей с ментальными особенностями. Теперь они называются «социальные дома» и проектируются с учётом потребностей маломобильных граждан.

Работают школы родственного ухода, где близких пациента, который нуждается в постоянном уходе, обучают необходимым навыкам. Поддержку получают семьи, в которых родился ребёнок с особенностями здоровья.