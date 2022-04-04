Мишустин: пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически

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Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что пенсия по инвалидности в России будет назначаться автоматически.
Мишустин: пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме.

«Для получения положенной пенсии не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — сказал он. Слова премьера приводит ТАСС.

В марте прошлого года Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми.

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