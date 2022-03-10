В Москве рассказали о реализации новых проектов по поддержке людей с инвалидностью

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В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды являются одними из важнейших направлений работы.
В Москве рассказали о реализации новых проектов по поддержке людей с инвалидностью
  • РИА Новости

В Москве проживают около 980 тыс. людей с инвалидностью, пишет «Российская газета».

На данный момент полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан 86% социально значимых объектов города.

Реализуются несколько новых проектов по поддержке людей с инвалидностью и особенностями здоровья. Один из них — сопровождаемое проживание и модернизация домов-интернатов для людей с ментальными особенностями. Теперь они называются «социальные дома» и проектируются с учётом потребностей маломобильных граждан.

Работают школы родственного ухода, где близких пациента, который нуждается в постоянном уходе, обучают необходимым навыкам. Поддержку получают семьи, в которых родился ребёнок с особенностями здоровья.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН высказалась о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», согласно которым родители смогут бесплатно пребывать с детьми с ограниченными возможностями здоровья в лечебных учреждениях, независимо от возраста детей.

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