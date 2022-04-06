Диетолог Калинчев напомнил правила хранения мяса

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщил, что заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением.
Диетолог Калинчев напомнил правила хранения мяса
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«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества, и количество жирорастворимых витаминов будет страдать», — сказал Калинчев в беседе с URA.RU.

По его словам, лучше либо купить замороженное мясо, либо сразу убрать купленный продукт в морозилку.

Размораживать же мясо стоит медленно, а не в микроволновке, добавил Калинчев. 

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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