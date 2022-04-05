Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гражданстве

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В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесённый ранее президентом России Владимиром Путиным.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гражданстве
  • РИА Новости

«Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство», — сообщает пресс-служба Думы.

Уточняется, что речь идёт о бывших соотечественниках — гражданах СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе, а также о лицах, которые имеют в РФ близких родственников с российским гражданством.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно документу, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел планируется передать ряд полномочий по приёму в гражданство России.

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