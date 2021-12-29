Ряд полномочий по приёму в гражданство России планируют передать МВД и МИД

Согласно внесённому президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроекту, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел планируется передать ряд полномочий по приёму в гражданство России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, в ведении главы государства планируется оставить приём в российское гражданство в исключительном порядке. Такой порядок, как планируется, будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, которые были гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед Россией, а также лиц, представляющих интерес для страны.

Согласно проекту, МВД России и МИД России наделяются правом принятия решений по остальным категориям лиц.

В документе говорится, что это позволит сократить срок рассмотрения вопросов гражданства с одного года до трёх месяцев, а также обеспечит в целом более логичное функционирование системы принятия решений по гражданству.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».