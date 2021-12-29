Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе ведомства.
Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве
  • РИА Новости

«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей», — отмечается в пояснительной записке.

Положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые проживают в России, а также способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

15 декабря сообщалось, что Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который дополнительно защитит права и законные интересы российских граждан.

В августе депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, проявляющим вражду или ненависть к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

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