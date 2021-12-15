ЕР поддержит законопроект о защите прав и законных интересов российских граждан

В Госдуме в ходе заседания 15 декабря в первом чтении будет рассмотрен законопроект, который дополнительно защитит права и законные интересы российских граждан.

Документ был внесён в Госдуму правительством в июне этого года.

Как сообщили в «Единой России», партия поддержит данный законопроект.

Он предусматривает санкционные меры не только для граждан США, но и для любых иностранцев, причастных к нарушениям основных прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.

«В отношении них при принятии документа будет применяться запрет на въезд в Россию, арест на территории нашей страны их финансовых активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями», — говорится в сообщении.

Помимо этого, может быть приостановлена деятельность компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции иностранного гражданина. Предполагается, что данные ограничения будут распространяться и на лиц без гражданства.

Отмечается, что на пленарном заседании по этому вопросу выступит член комитета Госдумы по международным делам (фракция «Единой России») Мария Бутина. Она расскажет о резонансных историях россиян, права которых были нарушены иностранными государствами.