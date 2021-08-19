В России разработали законопроект о запрете на въезд в страну русофобам

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, проявляющим вражду или ненависть к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александра Хинштейна.

«Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства по ряду оснований... Речь идёт о людях, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал он.

Согласно инициативе депутатов «Единой России», изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию» в часть, где перечислены основания для отказа на въезд в страну.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин заявил, что некоторые украинцы не только испытывают ненависть по отношению к России, но даже боятся примирения стран.

В июне член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский высказался о причинах русофобии у ряда польских политиков.