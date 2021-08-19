В России разработали законопроект о запрете на въезд в страну русофобам

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, проявляющим вражду или ненависть к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.
В России разработали законопроект о запрете на въезд в страну русофобам
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александра Хинштейна.

«Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства по ряду оснований... Речь идёт о людях, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — сказал он.

Согласно инициативе депутатов «Единой России», изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию» в часть, где перечислены основания для отказа на въезд в страну.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин заявил, что некоторые украинцы не только испытывают ненависть по отношению к России, но даже боятся примирения стран.

В июне член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский высказался о причинах русофобии у ряда польских политиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить