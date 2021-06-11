В Польше высказались о причинах русофобии в стране

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Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский высказался о причинах русофобии у части польских политиков.

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убеждённости в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там ещё всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», — написал Модзелевский в своей статье для издания Myśl Polska.

По его словам, союз Польши и США носит антироссийский характер.

Он добавил, что Варшава может начать сближение с Москвой, и в таком случае русофобские настроения исчезнут.

Ранее сообщалось, что гражданина Польши задержали по обвинению в «шпионаже в пользу России». 

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