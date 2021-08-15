Депутат Рады: на Украине будут ненавидеть Россию даже в случае «передачи» Крыма

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Часть украинцев не полюбит Россию даже при условии возвращения некоторых её территорий в состав государства, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.

В эфире телеканала NewsOne он отметил, что некоторые украинцы не только испытывают ненависть по отношению к России, но и даже боятся примирения между странами.

«На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её (Россию. — RT) ненавидеть», — утверждает Волошин.

Украинский оппозиционер упрекнул ряд представителей политической элиты в русофобии — в частности, главу МИД страны Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

«Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше», — пояснил депутат.

В заключение он добавил, что особая ненависть по отношению к России распространена в западной части страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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