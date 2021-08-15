Депутат Рады: на Украине будут ненавидеть Россию даже в случае «передачи» Крыма
В эфире телеканала NewsOne он отметил, что некоторые украинцы не только испытывают ненависть по отношению к России, но и даже боятся примирения между странами.
«На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её (Россию. — RT) ненавидеть», — утверждает Волошин.
Украинский оппозиционер упрекнул ряд представителей политической элиты в русофобии — в частности, главу МИД страны Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.
«Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше», — пояснил депутат.
В заключение он добавил, что особая ненависть по отношению к России распространена в западной части страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.