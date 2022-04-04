Кабмин поддержал проект об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций в России

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций на территории государства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Согласно отзыву кабмина, в проекте не в полной мере учтены объекты уголовно-правовой охраны, так как рестрикции могут вводиться «не только против Российской Федерации, но и против граждан Российской Федерации, а также против российских юридических лиц».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что в Госдуму 4 апреля внесут поправки в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение антироссийских санкций на российской территории.

В российском МИД подчеркнули, что российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран.