В МИД России пообещали жёсткий ответ на любые враждебные шаги западных стран

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Российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран. Об этом заявили в МИД России.
В МИД России пообещали жёсткий ответ на любые враждебные шаги западных стран
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жёсткий ответ», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Кроме того, Москва в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.

Ранее МИД России, основываясь на принципе взаимности,  объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

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