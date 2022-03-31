В МИД России пообещали жёсткий ответ на любые враждебные шаги западных стран
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«Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жёсткий ответ», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Кроме того, Москва в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.
Ранее МИД России, основываясь на принципе взаимности, объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.