В МИД России пообещали жёсткий ответ на любые враждебные шаги западных стран

Российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран. Об этом заявили в МИД России.

«Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жёсткий ответ», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Кроме того, Москва в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.

Ранее МИД России, основываясь на принципе взаимности, объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.