В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций на территории России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму 4 апреля внесут поправки в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение антироссийских санкций на российской территории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в его Telegram-канале.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством этого является укрепление курса рубля.

В МИД России подчеркнули, что российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран.