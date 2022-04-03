В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций на территории России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в его Telegram-канале.
«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством этого является укрепление курса рубля.
В МИД России подчеркнули, что российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран.