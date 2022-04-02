Премьер Польши Моравецкий заявил, что антироссийские санкции Запада не работают

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством этого является укрепление курса рубля.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что антироссийские санкции Запада не работают
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«Санкции, которые мы наложили на Россию, не работают», — передаёт РИА Новости его заявление.

Он также добавил, что «доказательством этого является курс рубля, который возвращается к своему значению», которое было перед военной спецоперацией на Украине.

Ранее Моравецкий заявил, что Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что в рамках антироссийских санкций Польша  заморозила на счетах 140 млн злотых (около $33 млн).

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