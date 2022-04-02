Премьер Польши Моравецкий заявил, что антироссийские санкции Запада не работают
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Санкции, которые мы наложили на Россию, не работают», — передаёт РИА Новости его заявление.
Он также добавил, что «доказательством этого является курс рубля, который возвращается к своему значению», которое было перед военной спецоперацией на Украине.
Ранее Моравецкий заявил, что Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что в рамках антироссийских санкций Польша заморозила на счетах 140 млн злотых (около $33 млн).