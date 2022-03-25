Премьер Польши Моравецкий анонсировал разработку ЕС нового пакета санкций против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций.

«Уже скоро будет разработан очередной пакет санкций», — приводит слова польского премьера РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что работает над ответными санкциями против Евросоюза и Британии.