Премьер Польши Моравецкий анонсировал разработку ЕС нового пакета санкций против России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз скоро разработает очередной пакет антироссийских санкций.
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«Уже скоро будет разработан очередной пакет санкций», — приводит слова польского премьера РИА Новости.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что работает над ответными санкциями против Евросоюза и Британии.
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