Диетолог Русакова перечислила альтернативы кофе

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала возможные альтернативы кофе.

«Можно заменить на цикорий, какао и чай. Если есть противопоказания, если кофе приводит к повышенной возбудимости и нарушению пищеварения, то, конечно, лучше отказаться от кофе в любом виде, и ничего его не заменит. Но вот цикорий, в принципе, похож по вкусовым характеристикам на кофе», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Русакова напомнила, что травяные напитки также придают бодрости организму.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.