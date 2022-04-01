Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о локализации пожара на нефтебазе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.

«Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома», — написал Гладков в Telegram.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что пожар на нефтебазе не отразится на стоимости топлива и обеспечении региона топливом.