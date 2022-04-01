Минэнерго: пожар на нефтебазе в Белгороде не повлияет на цены на топливо

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде не отразится на стоимости топлива и обеспечении региона топливом.

Заявление Шульгинова опубликовано в Telegram-канале министерства.

По его словам, в случае необходимости сети АЗС в Белгородской области обеспечат бензином из Курской и Воронежской областей, в которых есть высокий запас моторного топлива.

Ранее сообщалось, что в Белгороде не выявили превышения предельно допустимого количества вредных веществ в районе пожара на нефтебазе.

Также стало известно, что врио главы МЧС России Александр Чуприян во главе оперативной группы выдвигается в Белгород в связи с пожаром.