Минэнерго: пожар на нефтебазе в Белгороде не повлияет на цены на топливо
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Заявление Шульгинова опубликовано в Telegram-канале министерства.
По его словам, в случае необходимости сети АЗС в Белгородской области обеспечат бензином из Курской и Воронежской областей, в которых есть высокий запас моторного топлива.
Ранее сообщалось, что в Белгороде не выявили превышения предельно допустимого количества вредных веществ в районе пожара на нефтебазе.
Также стало известно, что врио главы МЧС России Александр Чуприян во главе оперативной группы выдвигается в Белгород в связи с пожаром.