Врио главы МЧС Чуприян выдвигается на место пожара на нефтебазе в Белгороде

Врио главы МЧС России Александр Чуприян во главе оперативной группы выдвигается в Белгород, где произошёл пожар на нефтебазе.

«Оперативная группа во главе с врио министра Александром Чуприяном выдвигается в Белгород», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что задачей группы будет оценка работ на месте и недопущение перехода огня на соседние резервуары.

Ранее МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.