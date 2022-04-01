Врио главы МЧС Чуприян выдвигается на место пожара на нефтебазе в Белгороде
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС РФ
«Оперативная группа во главе с врио министра Александром Чуприяном выдвигается в Белгород», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Отмечается, что задачей группы будет оценка работ на месте и недопущение перехода огня на соседние резервуары.
Ранее МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.