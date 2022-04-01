Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара вертолётов ВС Украины
«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», — написал Гладков в Telegram.
Он уточнил, что спасатели стараются локализовать пожар в максимально короткий период.
Губернатор подчеркнул, что населению ничего не угрожает.
Утром 1 апреля Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошёл пожар.
В результате инцидента пострадали два человека.
В МЧС уточнили, что на нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом.