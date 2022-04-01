Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара вертолётов ВС Украины

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара ВС Украины.

«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», — написал Гладков в Telegram.

Он уточнил, что спасатели стараются локализовать пожар в максимально короткий период.

Губернатор подчеркнул, что населению ничего не угрожает.

Утром 1 апреля Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошёл пожар.

В результате инцидента пострадали два человека.

В МЧС уточнили, что на нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить