МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара в Белгороде

МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

«На данный момент (задействованы) более 170 человек и 50 единиц техники», — сообщили в МЧС. Администрация города проводит эвакуацию жителей прилегающих к нефтебазе улиц. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. В результате инцидента пострадали два человека.