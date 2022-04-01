МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара в Белгороде
- РИА Новости
«На данный момент (задействованы) более 170 человек и 50 единиц техники», — сообщили в МЧС.
Администрация города проводит эвакуацию жителей прилегающих к нефтебазе улиц.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
В результате инцидента пострадали два человека.