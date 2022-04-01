МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара в Белгороде

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МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара в Белгороде
  • РИА Новости

«На данный момент (задействованы) более 170 человек и 50 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Администрация города проводит эвакуацию жителей прилегающих к нефтебазе улиц.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

В результате инцидента пострадали два человека.

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