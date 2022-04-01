В Белгороде не выявили превышения ПДК вредных веществ в районе пожара на нефтебазе

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В Белгороде не выявили превышения предельно допустимого количества вредных веществ в районе пожара на нефтебазе.
В Белгороде не выявили превышения ПДК вредных веществ в районе пожара на нефтебазе
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В сообщении говорится, что тушение возгорания продолжается. 

При этом для недопущения распространения огня «проводится охлаждение соседних резервуаров при помощи лафетных стволов».

«Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в районе жилого сектора. По результатам замеров концентрация вредных веществ не превышена», — заявили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщило о наращивании сил и средств на месте пожара на нефтебазе в Белгороде. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара двух вертолётов ВС Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

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