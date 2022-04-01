Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

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Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.
Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде
  • РИА Новости
  • © Таисия Лисковец

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено», — сказал он.

По его словам, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл рано утром 1 апреля.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание началось в результате удара двух украинских вертолётов.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что  пожар на нефтебазе не отразится на стоимости топлива и обеспечении региона топливом.

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