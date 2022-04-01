Минобороны России: вертолёты Вооружённых сил Украины обстреляли нефтебазу в Белгороде
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«1 апреля около 05:00 мск два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись», — заявил Конашенков.
Он подчеркнул, что нефтебаза не имеет отношения к российским вооружённым силам.
Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник не стал подтверждать или опровергать информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.