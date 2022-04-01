На Украине не подтверждают и не опровергают причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде
- РИА Новости
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Мотузяник напомнил, что сегодня Украина «осуществляет оборонную операцию».
«И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчёты, за все катастрофы и происходящие на территории России события... Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл рано утром 1 апреля.
Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание началось в результате удара двух украинских вертолётов.