Жительница Белгорода рассказала о первых минутах после взрыва на нефтебазе

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Жительница Белгорода Елена Ковалёва рассказала Ruptly о первых минутах после взрыва на нефтебазе.
Жительница Белгорода рассказала о первых минутах после взрыва на нефтебазе
  • РИА Новости
  • © Таисия Лисковец

«Я слышу только, это самое, как хлопки. Потом один, второй хлопок. А потом прямо над домом... так низко, думаю: самолёт. И только слышу хлопок — сразу взрыв. Я на эту сторону выскочила... Потом мужу кричу: «Вставай, нас подорвали!» На эту сторону поворачиваюсь, тут уже горит нефтебаза», — сказала она.

Рано утром 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе в Белгороде.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание началось в результате удара двух украинских вертолётов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

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