«Роснефть»: запасы на базах Белгородской и соседних областей составляют 15 и более дней

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Запасы топлива на нефтебазах Белгородской и соседних областей составляют 15 и более дней, заявила «Роснефть».
«Роснефть»: запасы на базах Белгородской и соседних областей составляют 15 и более дней
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Роснефть» сообщает, что запасы топлива на нефтебазах Белгородской и соседних областей составляют 15 и более дней. Все потребители будут обеспечены топливом в полном объёме», — говорится в заявлении компании в официальном Telegram-канале.

Рано утром 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе в Белгороде. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате удара двух украинских вертолётов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде не отразится на стоимости топлива и обеспечении региона топливом.

На место пожара выехал врио главы МЧС России Александр Чуприян во главе оперативной группы.

Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности в связи с с ситуацией в Белгороде.

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